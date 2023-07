Fürths Kindsköpfe an Spitze: Torfestival gegen Paderborn

Greuther Fürth eröffnet die Saison mit einem Fußball-Fest. Das zweitjüngste Team der Liga agiert gegen Max Kruses Paderborner unheimlich reif. Neuzugang Srbeny droht eine bittere Diagnose.

Von wegen unreif! Die jungen Wilden der SpVgg Greuther Fürth sind souverän in die neue Spielzeit der 2. Fußball-Bundesliga gestartet und haben prompt die Tabellenführung übernommen. Die zweitjüngste Mannschaft der Liga deklassierte nach 80 Minuten in Überzahl den SC Paderborn um Ex-Nationalspieler Max Kruse 5:0 (3:0) und feierte am Sonntag ein ausgelassenes, fränkisches Fußball-Fest.

SC-Abwehrspieler Visar Musliu musste den Platz nach grobem Foulspiel bereits in der 8. Minute verlassen und Fürth nahm das Geschenk dankend an. Kapitän Branimir Hrgota (35./45.) und Tim Lemperle (43.) ließen den Großteil der 10 547 Zuschauer früh jubeln. Armindo Sieb (65.) und Joker Damian Michalski (77.) legten nach. "Es hat sehr viel Spaß gemacht heute. Ich will Feuer mit reinbringen und einfach Gas geben", sagte Lemperle bei Sky nach seinem Zweitliga-Debüt.

Die Franken spielten ihre Überzahl gekonnt aus und bestraften die Fehler der Paderborner Hintermannschaft eiskalt. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten entschied die Spielvereinigung die Partie innerhalb von zehn Minuten - und wie! Erst landete ein blitzsauberer Pass von Sieb bei Hrgota, dann lupfte Julian Green den Ball zunächst sehenswert auf Lemperle und später noch sehenswerter auf - na klar - Hrgota. "Hrgota ist ein Unterschiedsspieler, der immer wieder die Räume findet", sagte Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok anerkennend.

Fürth trat über 90 Minuten wie ein reifer Zweitligist auf. Trainer Alexander Zorniger dürfte sich vor allem über die Leistung der Neuzugänge freuen. Neben Lemperle überzeugten auch Freiburg-Leihe Robert Wagner und der von Köln ausgeliehene Torwart Jonas Urbig. Einziger Wermutstropfen war die Verletzung von Ex-Paderborner Dennis Srbeny, der nach dem groben Foul mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Feld humpelte und sich an den Knöchel griff. Eine Diagnose stand bis Sonntagabend noch aus.

(dpa)