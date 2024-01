Fiél sucht in Spanien "den richtigen Mix" beim FCN

Noch zwei Wochen sind es bis zum Rückrundenstart der 2. Liga. Im Süden Europas arbeitet der 1. FC Nürnberg am Feinschliff. Was wird aus einem Offensivspieler?

Zwei Wochen vor dem Rückrundenstart der 2. Fußball-Bundesliga erhöht Trainer Cristian Fiél beim 1. FC Nürnberg nochmal die Schlagzahl in der Vorbereitung. Für eine Woche reiste der "Club"-Kader am Wochenende ins Trainingslager nach Marbella auf. Die erste Übungseinheit im Süden Spaniens war für Sonntagabend angesetzt.

"Es geht darum, die Mannschaft perfekt einzustellen. Das Klima und die Plätze werden top sein, das ist das Wichtigste", sagte Fiél. Neben den täglichen Trainingseinheiten sind zwei XXL-Testspiele an diesem Mittwoch gegen den FC Brügge sowie zum Abschluss am kommenden Samstag (jeweils 14.00 Uhr) gegen den Karlsruher SC vereinbart worden.

Die Wintervorbereitung ist kurz. Fiél will sein Team einerseits bestens auf das erste Punktspiel des Jahres am 20. Januar gegen Hansa Rostock einstimmen, aber zugleich auch für die komplette Rückrunde vorarbeiten: "Normalerweise hast du in einer Vorbereitung mehr Zeit, um verschiedene Themen zu behandeln. Jetzt gilt es, den richtigen Mix zu finden."

Offensivspieler Mats Möller Daehli ist nicht Teil des fast 30 Spieler umfassenden FCN-Aufgebotes. Der Norweger befindet sich nach FCN-Angaben in Gesprächen mit einem anderen Verein. Die Spur führt offenbar in die Heimat zu Molde FK. Der 28 Jahre alte Offensivspieler spielte zuletzt bei Fiél nur noch eine Nebenrolle. Der erkrankte Japaner Daichi Hayashi soll nach seiner vollständigen Genesung ins Trainingscamp nachreisen.

(dpa)