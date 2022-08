2. Bundesliga

vor 49 Min.

"Natürlich wird's schwer": Frust bei Greuther Fürth wächst

Der Kaiserslauterner Mike Wunderlich (r) geht am Fürther Simon Asta (l) vorbei und macht die Vorlage zum 1:1-Ausgleich.

Die SpVgg Greuther Fürth verschenkt ihren ersten Saisonsieg in der 2. Bundesliga fahrlässig. Die Franken haben Chancen wie am Fließband, schießen aber nur ein Tor. Das bestraft der 1. FC Kaiserslautern. Der nächste Fürther Gegner hat es in sich.