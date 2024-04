Fürth verliert bei Zweitliga-Schlusslicht Osnabrück mit 0:2

Das hatten sich die Franken anders vorgestellt: Am Sonntag kassierte das Team von Trainer Zorniger ein 0:2 beim Tabellenletzten. Die Restchancen auf den Relegationsrang sind wohl dahin.

Die SpVgg Greuther Fürth hat ihre Restchancen auf den Aufstiegs-Relegationsrang verspielt. Am Sonntag knüpfte der Fußball-Zweitligist an seine schwache Rückrunde an und kassierte beim Tabellenletzten VfL Osnabrück ein verdientes 0:2 (0:2). Da Fortuna Düsseldorf seine Partie gewann, liegen nun bei sechs verbleibenden Partien zehn Punkte zwischen den Franken und Rang drei. Osnabrück verkürzte den Abstand auf den Abstiegs-Relegationsrang auf sechs Punkte.

Erik Engelhardt (3. Minute) und Christian Conteh (21.) besiegelten die elfte Saisonniederlage der Fürther. Es war bereits die siebte Pleite für die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger in der Rückrunde.

Früh schockte das Schlusslicht der 2. Liga die Franken. Robert Tesche passte von der Grundlinie auf Angreifer Engelhardt, der zur Führung traf. Fürth hatte in der ersten Hälfte zwar mehr Ballbesitz, brachte aber kaum gefährliche Bälle auf das Osnabrücker Tor. Außenverteidiger Oussama Haddadi erlebte einen unglücklichen Auftritt. Sein Fehlpass auf Bashkim Ajdini landete bei Conteh, der für die Niedersachsen erhöhte.

