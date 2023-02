Fürther Derby-Sieger stürzen böse ab: Niederlage in Überzahl

Absturz nach dem Derby-Rausch: Die SpVgg Greuther Fürth hat in der 2.

Fußball-Bundesliga eine Woche nach dem umjubelten Last-Minute-Erfolg im Frankenderby gegen den 1. FC Nürnberg in Überzahl mit 1:2 (1:1) beim Karlsruher SC verloren. Erst in Rückstand liegend, drehten die Fürther am Freitagabend in der Endphase auf und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen zum Ausgleich. Dabei traf der eingewechselte Lukas Petkov allerdings nur den Innenpfosten (88. Minute).

Nach zuvor neun Liga-Spielen ohne Sieg gewann der KSC insgesamt verdient durch Tore von Marvin Wanitzek, der einen nach Videobeweis gegebenen Foulelfmeter verwandelte (37.), und Mikkel Kaufmann (73.). Beim Siegtor verteidigten die Fürther angefangen bei Innenverteidiger Damian Michalski ganz schlecht. Die Franken hatten dank eines Eigentors von Tim Breithaupt nach 21 Minuten zunächst geführt.

In der Tabelle kletterte Karlsruhe auf den zwölften Platz und liegt nun direkt hinter den Fürthern, die wieder einen Rückschlag kassierten. Nach einer Gelb-Roten Karte für Karlsruhes Stephan Ambrosius kurz nach der Fürther Führung sprach eigentlich alles für die Gäste. Vor 15 612 Zuschauern investierte der KSC aber mehr.

Auch im zweiten Durchgang war die numerische Überlegenheit der Fürther lange nicht erkennbar. Kaufmann entschied die Partie nach einem Doppelpass mit Sturmpartner Fabian Schleusener. Das Fürther Aufbäumen wurde nicht mehr mit dem 2:2 belohnt.

(dpa)