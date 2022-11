Fürther Green und Tillman gegen Braunschweig einsatzbereit

Trainer Alexander Zorniger kann bei seinem ersten Auswärtsspiel mit der SpVgg Greuther Fürth in der 2.

Fußball-Bundesliga wieder mit den beiden Offensivspielern Julian Green und Timothy Tillman planen. Das kündigte der 55-Jährige vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig an.

Zorniger hatte einen erfolgreichen Einstand als Trainer der Franken. Vor einer Woche gewannen die abstiegsgefährdeten Fürther mit 1:0 gegen Arminia Bielefeld. Seine Spieler hätten dadurch "schon ein bisschen mehr Glauben an die Geschichte", sagte Zorniger am Donnerstag über sein Projekt Klassenerhalt. Mit der Arbeit auf dem Trainingsplatz möchte er seine Spieler nicht überfordern. "Wir wollen der Mannschaft die nächsten Steps in homöopathischen Dosen geben", berichtete er.

Die Braunschweiger bewertet der neue Fürther Coach als "eines der aktuell formstärksten Teams" der 2. Bundesliga. Sie seien "extrem gefährlich im Umschalten".

(dpa)