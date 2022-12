Fürths Trainer Zorniger: Viele Vorteile mit junger Truppe

Greuther Fürths Trainer Alexander Zorniger bevorzugt die Zusammenarbeit mit jungen Fußball-Profis.

"Das ist immer gut für unsere Spielweise, die ganz viel mit Begeisterung zu tun hat. Eine überfrachtete Festplatte kann da hinderlich sein", sagte der Coach des fränkischen Zweitligisten dem Fachmagazin "Kicker". "Wenn ich einem 34-Jährigen sage, wir wollen in einer gewissen Situation alle links rennen, er aber seit 15 Jahren in besagter Situation erfolgreich rechts gerannt ist, dann kann es schwierig sein, das auf seine Festplatte draufzubekommen." Junge Spieler seien eher bereit, ihr Repertoire zu erweitern.

Mit einem Durchschnittsalter von 23,27 Jahren stellt die Spielvereinigung derzeit das jüngste Team in der 2. Liga. "Ein weiterer Vorteil einer jungen Truppe ist ihre Physis. Siehe die englische Woche zum Abschluss der Hinrunde, als die Mannschaft in Braunschweig, gegen den HSV und in Darmstadt drei starke Spiele binnen sieben Tagen gezeigt", sagte Zorniger.

Unter dem 55-Jährigen erlebte das Kleeblatt zuletzt einen Höhenflug. Der Bundesliga-Absteiger holte zehn Punkte aus vier Spielen und kämpfte sich vom letzten Tabellenplatz auf Rang zehn vor. Nach der langen Winterpause geht es für die Fürther am 28. Januar mit einem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel weiter.

