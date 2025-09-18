«Gnadenlos»: Fußball-Nobody Siebers im Duell mit Klose

Einst machten David Siebers und Miroslav Klose gemeinsam den Trainerschein - jetzt könnte der Fußball-Nobody vom VfL Bochum den WM-Rekordtorjäger beim 1. FC Nürnberg den Job kosten. Vor dem Zweitliga-Duell am Samstagabend (20.30 Uhr/RTL und Sky) gab sich Siebers davon unbeeindruckt. «Da müssen wir gnadenlos unseren Stiefel durchziehen», sagte der 38-Jährige, als er auf Klose angesprochen wurde.

Siebers folgt auf Dieter Hecking, der nach dem vergangenen Wochenende freigestellt wurde. Gleich der Auftakt des Tabellen-16. beim Tabellenletzten aus Franken wird zu einem wegweisenden Duell im Zweitliga-Keller - und für Klose womöglich über seinen Job entscheiden. «Ich wünsche ihm für seine Karriere alles Gute, aber am Samstag habe ich etwas dagegen», sagte Siebers, der auf die persönliche Bekanntschaft mit dem Weltmeister von 2014 verwies.

«Nicht so viel über Nürnberg sprechen»

Die VfL-Vereinsführung um den Vorstandsvorsitzenden Andreas Luthe gewährt Siebers zunächst drei Zweitliga-Partien bis zur Länderspielpause im Oktober. «Das komplette Trainerteam ist hervorragend vorbereitet - mir wurde perfekt zugearbeitet. Ich möchte gar nicht so viel über Nürnberg sprechen, das habe ich mit der Mannschaft auch nicht gemacht», sagte Siebers.

Unter dem am Montag freigestellten Trainer Hecking hatte der VfL nach dem Abstieg aus der Bundesliga einen misslungenen Saisonstart hingelegt: 1:4 in Darmstadt, 2:0 gegen Elversberg, 1:2 auf Schalke, 1:2 gegen Münster und zuletzt 0:1 in Paderborn. Anschließend hatte sich der Club nicht nur von Hecking, sondern auch gleich noch vom Sportvorstand Dirk Dufner getrennt.

Vorstandsboss Luthe hatte betont: «David wird die Mannschaft zunächst in den drei Spielen bis zur Länderspielpause übernehmen – es ist aber nicht ausgeschlossen, dass er das auch länger macht.»

Siebers vor dem Zweitliga-Auftritt in Nürnberg. Foto: David Inderlied/dpa