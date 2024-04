Greuther Fürth ohne Verteidiger Gießelmann in Wiesbaden

Die Fürther wollen im Endspurt der Saison nochmal alles raushauen. Der nächste Gegner kämpft noch um den Klassenerhalt.

Greuther Fürths Trainer Alexander Zorniger fordert von seiner Mannschaft im Endspurt der Zweitligasaison Vollgas. Man wolle in den letzten vier Spielen "so viele Punkte wie möglich" holen, verkündete der Coach der Franken vor dem Gastspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim SV Wehen Wiesbaden. Da die Hessen noch erhebliche Sorgen um den Klassenerhalt haben, gehe es um "knallharte drei Punkte".

Die Fürther, die zehn Zähler mehr als der Gegner haben, können Kapitän Branimir Hrgota wieder einsetzen. Der Stürmer hat seine Gelb-Sperre verbüßt. Dafür fehlt Verteidiger Niko Gießelmann, der sich an den Adduktoren verletzt hat.

Bei Luca Itter und Julian Green wolle man "noch nichts überstürzen", sagte Zorniger am Freitag und warnte vor Charakter und Spielidee des kommenden Gegners. "Wenn man ihnen Platz lässt, haben sie vorne ein paar richtig gute Zocker." Der kroatische Stürmer Ivan Prtajin hat schon elfmal in dieser Saison getroffen.

(dpa)