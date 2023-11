Greuther Fürth präsentiert Rekord-Umsatz und Überschuss

Die SpVgg Greuther Fürth hat im Geschäftsjahr 2022/23 den größten Umsatz ihrer Zweitliga-Historie erwirtschaftet und eine knapp positive Bilanz vorzuweisen.

Wie im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Vereins am Montag bekannt gegeben wurde, verbuchten die Franken in der vorigen Saison Einnahmen in Höhe von 35,59 Millionen Euro. Das war ihnen nach eigenen Angaben zuvor in der 2. Fußball-Bundesliga noch nie gelungen - höher war der Umsatz nur eine Spielzeit zuvor in der Bundesliga.

Abzüglich der Ausgaben blieb ein Gewinn in Höhe von 130.000 Euro. In dem Jahr im deutschen Fußball-Oberhaus, wo unter anderem deutlich höhere Fernsehgelder ausgezahlt werden, stand noch ein Plus von 5,3 Millionen Euro zu Buche.

Geschäftsführer Holger Schwiewagner zeigte sich zufrieden mit der Bilanz. Die gestiegenen Einnahmen führte er unter anderem auf mehr Zuschauer zurück, durchschnittlich mehr als 11.000 Fans kommen zu den Partien der Fürther. Er lobte zudem die Förderung von jungen Spielern in seinem Team und erinnerte daran, dass die Spielvereinigung von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) als Verein mit der besten Nachwuchsarbeit ausgezeichnet wurde, was mit mehr als zwei Millionen Euro belohnt wurde.

