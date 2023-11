Heimstarke Fürther ringen auch Düsseldorf nieder

Auch Fortuna Düsseldorf hat in der 2.

Fußball-Bundesliga die Heimstärke der SpVgg Greuther Fürth zu spüren bekommen. Die Franken gewannen am Sonntag im Ronhof nach dem ersten Saisontor von Mittelfeldspieler Robert Wagner (48. Minute) verdient mit 1:0 (0:0) und zogen in der Tabelle mit 21 Punkten mit der Fortuna gleich. Beide Vereine liegen vor der letzten Länderspielpause des Jahres in Schlagweite zu den Aufstiegsplätzen.

Die Fürther verdienten sich vor 10.790 Zuschauern den fünften Erfolg im siebten Saison-Heimspiel mit der etwas größeren Angriffswucht und Zielstrebigkeit. Nach einem Fehler von Fortuna-Torwart Florian Kastenmeier, der weit aus seinem Tor herauslief, aber den Ball verpasste, hätte Armindo Sieb bereits kurz vor der Pause für die Gastgeber treffen können. Der Angreifer verfehlte bei seinem Schuss aus 40 Metern aber das leere Tor.

Einen schönen Angriffszug vollendete der vom SC Freiburg ausgeliehene Wagner auf Vorlage von Tim Lemperle. Erst nach einer längeren Abseitsüberprüfung wurde das Tor schließlich doch anerkannt. Die Fortuna kämpfte danach bis in die lange und hektische Nachspielzeit hinein vergeblich um den Ausgleich gegen leidenschaftlich verteidigende Fürther.

