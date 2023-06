HSV verleiht Nachwuchsstürmer Beleme nach Ingolstadt

Fußball-Zweitligist Hamburger SV verleiht Angreifer Daouda Beleme an den FC Ingolstadt.

Der 22-Jährige soll beim Drittligisten auf Spielzeit kommen, die er bei den HSV-Profis wohl nicht erhalten hätte. "Ich freue mich darauf, beim FCI wertvolle Spielpraxis auf professionellem Niveau zu sammeln", sagte Beleme in einer Pressemitteilung Ingolstadts am Mittwoch. Beleme hatte in der vergangenen Spielzeit für die Reserve des Hamburger SV in der Regionalliga gespielt und kam in 28 Partien auf 17 Tore und fünf Vorlagen. Am vergangenen Donnerstag hatten die Hamburger Beleme mit einem Profivertrag ausgestattet.

(dpa)