Jahn Regensburg bangt gegen SV Sandhausen um Trio

Der SSV Jahn Regensburg befürchtet für sein Heimspiel in der 2.

Fußball-Bundesliga am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den SV Sandhausen den Ausfall eines Spielertrios. Kapitän Benedikt Gimber, Außenverteidiger Benedikt Saller und Verteidiger Scott Kennedy sind weiter angeschlagen, wie Trainer Mersad Selimbegovic am Freitag berichtete. "Wir müssen abwarten, ob es reicht." Saller wurde am Mittwochabend beim DFB-Pokal-Aus gegen Fortuna Düsseldorf (0:3) erst in der Schlussphase eingewechselt. Gimber (Bänderblessur) saß 90 Minuten auf der Bank, Kennedy hatte wegen Muskelproblemen kurzfristig in der Anfangself gefehlt.

"Du musst den Pokal abhaken. Es ist die Kunst oder die Stärke im Spitzensport, dass man auch mit Niederlagen umgehen kann, dass man nicht zu lange hadert und alles infrage stellt, sondern abhakt und weitermacht", sagte Selimbegovic vor dem Spiel gegen die Sandhäuser, die im Pokal im Elfmeterschießen gegen den Karlsruher SC ins Achtelfinale eingezogen waren.

Es sei eine "unangenehme Mannschaft", die dafür bekannt ist, "dass sie kompakt und gut stehen, gut verteidigen und umschalten. Zudem sind sie bei jedem Standard brandgefährlich, da müssen wir auf der Hut sein." Die Regensburger hatten sich in der 2. Bundesliga vor einer Woche beim 3:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern Selbstvertrauen verschafft.

(dpa)