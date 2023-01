Jahn Regensburg leiht U20-Torhüter Urbig vom 1. FC Köln aus

Der SSV Jahn Regensburg hat Torwart Jonas Urbig vom 1.

FC Köln ausgeliehen. Wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, unterschrieb der 19-Jährige einen Vertrag über eineinhalb Jahre. Urbig ist aktueller U20-Nationaltorhüter. In der laufenden Saison bestritt er für die zweite Mannschaft der Kölner 13 Partien in der Regionalliga West und stand zweimal im Bundesliga-Kader.

"Mit seiner Qualität wird er den Konkurrenzkampf in unserem Torhüter-Team noch einmal verstärken und für unsere Mannschaft zudem charakterlich ein Gewinn sein", erklärte Regensburgs Sport-Geschäftsführer Tobias Werner. Stammtorwart ist Dejan Stojanovic, seine Ersatzleute sind Thorsten Kirschbaum und Alexander Weidinger.

Der Jahn belegt in der 2. Liga Platz zwölf. Am 28. Januar geht es zum Rückrundenbeginn mit dem Auswärtsspiel bei Tabellenführer Darmstadt 98 weiter.

(dpa)