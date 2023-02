Jahn Regensburg setzt weiter auf jungen Torwart Urbig

Der SSV Jahn Regensburg setzt im Kampf um den Klassenerhalt vorerst weiter auf seinen jungen Keeper Jonas Urbig.

"Wir haben uns für ihn entschieden und dann muss man auch dahinterstehen. Das ist auch eine Vertrauenssache", sagte Trainer Mersad Selimbegovic vor dem Heimspiel gegen Abstiegskonkurrent Arminia Bielefeld am Samstag (13.00 Uhr). "Wenn er stabil bleibt, weiter so trainiert, dann bleibt er auch im Tor", stellte der Coach des Fußball-Zweitligisten mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf klar.

Der erst 19 Jahre alte Urbig hatte bei der Niederlage in Darmstadt sein Profi-Debüt gefeiert und in mehreren Situationen unglücklich agiert. "Das ist ein junger Torwart, der seine Sache im ersten Spiel ordentlich gemacht hat", sagte Selimbegovic und nahm den Neuzugang in Schutz. Der Teenager war erst Anfang Januar verpflichtet worden und hatte Dejan Stojanovic als Nummer 1 verdrängt.

Regensburgs Vorsprung auf den Tabellenletzten Magdeburg beträgt vor dem 19. Spieltag lediglich zwei Punkte. Gegen Bielefeld wollen die abstiegsbedrohten Oberpfälzer den ersten Sieg seit Oktober einfahren. "Es ist ein Kader, der richtig gut ist und der ganz woanders hingehört", sagte Selimbegovic über den Vorletzten der 2. Liga.

