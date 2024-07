Klose ernennt Neuzugang Knoche zum Nürnberger Kapitän

Miroslav Klose hat kurz vor dem Saisonstart des 1. FC Nürnberg Neuzugang Robin Knoche zum Kapitän des Fußball-Zweitligisten ernannt. Mittelfeldspieler Florian Flick (24) und Jan Reichert (23), die neue Nummer eins im Tor, sind die Stellvertreter des 32 Jahre alten Abwehrspielers Knoche, der vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin nach Franken kam.

Über 300 Bundesligaspiele hat Knoche absolviert. Dazu sammelte der Innenverteidiger Erfahrungen in der Champions League und der Europa League. «Robin bringt alles mit, was ich mir von unserem Kapitän wünsche: Er überzeugt auf und neben dem Platz, geht mit seiner Einstellung und Haltung voran und übernimmt Verantwortung für die gesamte Mannschaft», äußerte der neue FCN-Coach Klose in einer Vereinsmitteilung.

«Große Ehre» und «Verantwortung»

Knoche wird die neu formierte «Club»-Elf erstmals an diesem Samstag (13.00 Uhr) im Auswärtsspiel beim Karlsruher SC auf den Platz leiten. «Für mich ist es eine große Ehre, den 1. FC Nürnberg als Kapitän anführen zu dürfen. Ich weiß, welche Verantwortung dieses Amt mit sich bringt. Dieser möchte ich bestmöglich gerecht werden», sagte der Profi. Knoche war von Klose und Sportvorstand Joti Chatzialexiou als Führungsspieler geholt worden.

Neue Rollen nehmen auch Flick und Reichert im Team ein. «Mit Flo und Jan haben wir zwei Stellvertreter, die beide an der Aufgabe wachsen sollen. Flo brennt in jedem Training, er ist ein absolutes Vorbild. Die Rolle als stellvertretender Kapitän ist der nächste logische Schritt für ihn», befand Klose. Der Jüngste im Trio ist Reichert, der stellvertretend für die jungen Spieler als dritter Kapitän nominiert wurde. «Jan komplettiert das Team als Vertreter der jungen Generation. Auch er wird dadurch noch weiter reifen», glaubt Klose.

Florian Flick war auch als erster Kapitän gehandelt worden. Foto: Daniel Karmann/dpa

Rasanter Aufstieg zur Nummer eins und ins Kapitänsteam: Jan Reichert. Foto: Daniel Karmann/dpa