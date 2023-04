1. FC Magdeburg verpasst Dreier in Regensburg

Der 1. FC Magdeburg hat sich in der 2. Bundesliga selbst um den Sieg gebracht. Bei Jahn Regensburg holte der FCM nach einem kuriosen Eigentor und einer Roten Karte nur ein 2:2.

Ein Eigentor, schlampige Restverteidigung und eine Rote Karte für Daniel Heber haben dem 1. FC Magdeburg das Osterfest vermiest. Bei Jahn Regensburg kamen die Blau-Weißen trotz doppelter Führung nur zu einem 2:2 (1:0). Baris Atik (10. Minute) und Daniel Elfadli (80.) brachten den FCM jeweils in Führung, ein Eigentor von Silas Gnaka (52.) und ein Treffer von Kaan Caliskaner (90.) führten jeweils zum Ausgleich. Magdeburgs Heber (90+1.) sah nach einer Notbremse die Rote Karte. Mit dem Unentschieden rutscht der FCM auf Platz zwölf ab, hat aber weiter fünf Punkte Vorsprung vor Relegationsplatz 16.

Auch in der zweiten von vier Partien gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf in Serie hat der FCM gepunktet, dabei in Regensburg aber den möglichen Dreier verpasst. Magdeburg zeigte dazu noch eine neue Qualität und erzielte zwei Treffer nach Standards - im gesamten bisherigen Saisonverlauf waren dem FCM so erst drei Treffer gelungen. Allerdings ließ die FCM-Defensive auch wieder unnötige Gegentreffer zu, wirkte bei den Gegentoren naiv.

Magdeburgs Trainer Christian Titz musste kurz vor Anpfiff noch die Startelf umbauen: Maximilian Ullmann ersetzte den angeschlagenen Leon Bell Bell. Ansonsten agierte der FCM wie gegen Rostock zunächst ohne gelernten Mittelstürmer. Cristiano Piccini saß erstmals nach seiner Verletzung in Fürth wieder auf der Bank.

Die Regensburger begannen zurückhaltend, stellten ihre erste Pressinglinie an der Mittellinie auf und warteten auf Magdeburger Angriffe. Nachdem die erste Druckphase Magdeburgs verpufft schien, foulte Regensburgs Maximilian Thalhammer Atik auf dem linken Flügel - und der Magdeburger Spielmacher setzte den fälligen Freistoß aus mehr als 20 Metern direkt ins Tor. Der Jahn blieb weiter bei einer eher abwartenden Haltung, sodass gefährliche Torszenen selten blieben. Magdeburg agierte im letzten Drittel zu ungenau, verpasste es mehrfach zu Abschlüssen zu kommen.

Regensburg kam aggressiver aus der Pause, zeigte sich in der Gästehälfte - und die Magdeburger legten sich den Ball ins eigene Netz: Von Gnakas Oberschenkel prallte die Kugel an Torwart Dominik Reimann vorbei ins Tor. Regensburg versuchte sofort nachzulegen, doch Reimann parierte stark gegen Benedikt Saller (59.). Magdeburg brachte mit Kai Brünker anschließend einen gelernten Mittelstürmer und erarbeitete sich die Spielkontrolle zurück. Die Gastgeber verteidigten allerdings konzentriert, so kam der FCM nur zu Halbchancen und zahlreichen Standards. Nach Brünkers Kopfball staubte Elfadli zur erneuten Führung ab, doch Caliskaners Ausgleich und die Rote Karte für Daniel Heber machten den Sieg noch zunichte.

(Malte Zander, dpa)