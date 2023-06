Mit Grüßen von Podolski: 1. FC Nürnberg holt Okunuki

Der 1.

FC Nürnberg hat den Flügelstürmer Kanji Okunuki verpflichtet. Der 23-Jährige kommt vom japanischen Club Omiya Ardija zum Fußball-Zweitligisten, wo er jedoch zunächst noch den Medizincheck absolvieren muss. Wie lange der Vertrag des Japaners läuft, teilte der Club am Freitag nicht mit.

Stattdessen verbreiteten die Franken eine Videobotschaft von Ex-Nationalspieler Lukas Podolski, der in der vergangenen Spielzeit gemeinsam mit dem ausgeliehenen Okunuki bei Gornik Zabrze in Polen gespielt hatte. "Schade, dass wir hier nicht mehr zusammenspielen. Aber ich wünsche dir alles Gute für die neue Herausforderung beim Club", sagte der 38-Jährige. "Zeig, was du drauf hast."

(dpa)