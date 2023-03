Nürnberg holt in letzter Sekunde einen Punkt in Bielefeld

Der 1.

FC Nürnberg hat in letzter Sekunde durch einen umstrittenen Elfmeter einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga geholt. Der "Club" trennte sich am Freitagabend auswärts von Arminia Bielefeld mit einem 2:2 (0:2). Masaya Okugawa (6. Minute) und Fabian Klos (23.) brachten die Hausherren aus Bielefeld mit 2:0 in Führung. Kwadwo Duah (57.) und Erik Shuranov (90.+8/Foulelfmeter) glichen für die Franken nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte aus.

23.473 Zuschauer in der Bielefelder Schüco Arena sahen eine von Beginn an motivierte Arminia, die mit einfachen Mitteln zu ihren Toren und einer verdienten 2:0-Pausenführung kam. Der "Club" hingegen zeigte eine schwache erste Hälfte. Bielefelds Kapitän Fabian Klos, der mit nun 409 Pflichtspielen alleiniger Rekordspieler der Bielefelder ist, bereitete in seinem Jubiläumsspiel das Tor von Okugawa vor und erzielte ein Treffer selbst.

Nürnbergs Trainer Dieter Hecking reagierte zur Pause auf die bis dahin schwache Leistung seiner Mannschaft mit zwei Wechseln. Er brachte Johannes Geis und Christoph Daferner ins Spiel. Besonders Geis sorgte für deutlich mehr Schwung im Nürnberger Spiel.

Mit der ersten gefährlichen Torchance gelang den Gästen durch Duah der Anschlusstreffer. In der Nachspielzeit brachte Bielefelds Benjamin Kanuric "Club"-Verteidiger Florian Hübner im Strafraum zu Fall. Nach Ansicht der Videobilder entschied Schiedsrichter Martin Petersen auf Elfmeter - eine umstrittene Entscheidung. Shuranov war das egal. Er verwandelte eiskalt und sorgte für den umjubelten Punktgewinn.

