Nürnberg mit spätem Ausgleich: 1:1 beim FC St. Pauli

Fußball-Zweitligist 1.

FC Nürnberg hat sich durch ein 1:1 beim FC St. Pauli einen Punkt erkämpft. Vor 29 546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion trafen am Freitag Daniel Kofi-Kyereh (74. Minute) und Taylan Duman (90+2).

In einer temporeichen Begegnung machte St. Pauli das Spiel, beide Teams blieben aber lange Zeit ungefährlich. Erst in der zweiten Halbzeit wurde es zum ersten Mal brenzlig, Pauli-Spieler Finn Becker (57.) traf allerdings aus knapp 16 Metern nur den Pfosten. Wenig später kam Teamkollege Igor Matanovic im Strafraum im Duell mit Nürnbergs Asger Sörensen zu Fall, Kyereh verwandelte den Elfmeter sicher. In der Nachspielzeit traf Duman für die verzweifelt anrennenden Gäste aus kurzer Distanz zum späten Ausgleich.

© dpa-infocom, dpa:220429-99-100951/2 (dpa)