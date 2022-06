Nürnberg verpflichtet Stürmer Daferner von Dynamo Dresden

Der 1.

FC Nürnberg hat rund drei Wochen vor Beginn der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Neuzugang für die Offensive präsentiert. Wie der "Club" am Dienstag mitteilte, kommt der 24 Jahre alte Christoph Daferner von Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden. "Ich freue mich enorm, hier zu sein. Beim FCN möchte ich den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen", sagte Daferner laut Vereinsmitteilung. Der gebürtige Schwabe ist nach Manuel Wintzheimer und Kwadwo Duah der dritte neue Stürmer bei den Franken.

Nürnberg hofft mit seinem Neuzugang auf mehr Durchschlagskraft in der Offensive. In der abgelaufenen Spielzeit gehörte die Mannschaft von Trainer Robert Klauß mit 49 Toren zu den harmloseren Teams der vorderen Tabellenhälfte.

Daferner erzielte für Dresden in 32 Spielen 13 Treffer - unter anderem in der Rückrunde gegen Nürnberg. "Mit Christoph kommt ein junger, sehr williger und hart arbeitender Angreifer zu uns, der großes Potential besitzt und bei uns noch weitere Schritte gehen wird", sagte FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe über den Neuzugang.

Aktuell bereiten sich die Nürnberger im Trainingslager in Südtirol auf die neue Saison vor. Auch Daferner ist bereits dabei. In Natz-Schabs will Klauß mit seinem Team die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Punktspielstart am 16. Juli beim FC St. Pauli schaffen.

(dpa)