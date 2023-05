Regensburg als Partyschreck?

Der SSV Jahn Regensburg will sich vernünftig aus der 2.

Fußball-Bundesliga verabschieden. "Wir werden alles dafür tun", sagte Regensburgs Trainer Joe Enochs vor dem letzten Spieltag gegen den Tabellenzweiten 1. FC Heidenheim am Sonntag (15.30 Uhr).

Die Regensburger stehen bei drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und einer um 15 Treffer schlechteren Tordifferenz gegenüber Arminia Bielefeld praktisch als Absteiger fest. Die Gäste aus Heidenheim hingegen würden bei einem Sieg den direkten Aufstieg in die Bundesliga schaffen. Doch herschenken will der Jahn nichts. "Wir haben eine hohe Verantwortung gegenüber der Liga", sagte Enochs am Freitag.

Der 51-Jährige erwartet von seiner Mannschaft "Einsatzbereitschaft", "Zweikampfstärke" und eine "aggressive Verteidigung". Dann werde die Mannschaft trotz des quasi feststehenden Abstiegs auch vom Publikum unterstützt. Enochs gab Sebastian Nachreiner eine Einsatzgarantie. Der 34 Jahre alte Innenverteidiger beendet nach der Saison seine Karriere. Ob Nachreiner von Beginn an spielen wird, ließ der Coach allerdings offen.

(dpa)