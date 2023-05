Regensburg vor Abstieg - "Endspiel-Charakter"

Regensburgs Trainer Joe Enochs gibt sich zuversichtlich, dass seine Mannschaft trotz der geringen Chancen auf den Klassenerhalt vor dem vorletzten Spieltag in der 2.

Fußball-Bundesliga noch einmal alles versuchen will. "Ich glaube, allein Endspiel-Charakter an sich motiviert", merkte Enochs vor dem Auswärtsspiel des SSV Jahn Regensburg bei Eintracht Braunschweig am Samstag (13.00 Uhr/Sky) an.

Der Jahn benötigt in Braunschweig auf jeden Fall einen Sieg, um überhaupt noch eine Möglichkeit auf den Relegationsplatz zu haben. Damit das gelingt, müsse sich die Mannschaft im Vergleich zum 1:5 gegen den Hamburger SV in der Vorwoche ganz anders präsentieren, sagte Enochs. "Natürlich ist die Enttäuschung riesengroß gewesen", betonte der 51-Jährige und fügte hinzu: "Es ist jetzt aber unsere Aufgabe, nach vorn zu blicken."

Bei der Eintracht muss Enochs auf Lasse Günther (Muskelfaserriss) und Steve Breitkreuz (Gelbsperre) verzichten. Ein Sieg gegen Braunschweig allein reicht aber nicht, um die Chance auf den Relegationsrang zu wahren. Die Regensburger müssen außerdem auf eine Niederlage von Arminia Bielefeld gegen den SC Paderborn im Parallelspiel hoffen.

(dpa)