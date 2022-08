Regensburg will Debakel wiedergutmachen

Der SSV Jahn Regensburg ist nach der deftigen 0:6-Klatsche gegen Karlsruhe bereit für neue Herausforderungen in der 2.

Fußball-Bundesliga. "Brust raus und weiter geht's. Charakter zeigen. Verstecken zählt nicht", sagte Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic vor dem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf am Freitag (18.30 Uhr) und kündigte an: "Wir wollen das wiedergutmachen. Wir wollen uns anders präsentieren".

Gegen die ambitionierten Düsseldorfer dürfte die Aufgabe nicht gerade einfacher werden. "Das ist eine Mannschaft, die sehr attraktiven und guten Fußball spielt, sehr offensiv", sagte der Fußball-Lehrer und warnte vor der individuellen Qualität in der Mannschaft. "Wenn du in so einem Stadion Schwächen zeigst, kannst du schnell unter die Räder kommen." Aktuell liegen die Oberpfälzer auf Tabellenplatz 13, sechs Ränge hinter Düsseldorf.

Regensburgs zuletzt angeschlagener Neuzugang Lasse Günther steht vor seinem ersten Einsatz im Jahn-Trikot. "Er trainiert jetzt alles mit. Ich hoffe, dass er auf die Belastung gut reagiert", sagte Selimbegovic.

(dpa)