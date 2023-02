Regensburg will es mit Karlsruhe aufnehmen

Nach der blamablen Hinrunden-Klatsche beim Karlsruher SC ist der SSV Jahn Regensburg heiß auf eine Revanche.

"Wir haben eine Rechnung offen", kündigte Regensburgs Mittelfeldspieler Maximilian Thalhammer vor dem Flutlicht-Spiel beim KSC am Freitagabend (18.30 Uhr) an. Vor Heimpublikum hatte der Jahn im vergangenen August 0:6 verloren.

Seit Oktober warten die Oberpfälzer nun schon auf einen Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga. In der Tabelle steht Regensburg vor dem 22. Spieltag als 17. auf einem direkten Abstiegsplatz. "Jedes Spiel ist jetzt wichtig. Egal, welcher Gegner kommt. Wir müssen in jedem Spiel punkten", forderte Thalhammer.

Aus dem 1:1 zuletzt gegen Hannover 96 zieht Regensburg Selbstvertrauen. "Das muss dir einen Schub geben. Jeder hat gesehen, dass da Leben drin ist und wir in der Lage sind, es mit jedem aufzunehmen", befand Trainer Mersad Selimbegovic. Der desaströse Auftritt in der Hinrunde gegen den KSC sei abgehakt: "Für dieses Spiel hat KSC auch nur drei Punkte gewonnen".

(dpa)