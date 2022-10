Selimbegovic bleibt Jahn-Coach: Automatisch verlängert

Der SSV Jahn Regensburg arbeitet auch in Zukunft mit Trainer Mersad Selimbegovic zusammen.

Wie der Fußball-Zweitligist aus der Oberpfalz am Mittwoch mitteilte, hat sich der im Sommer auslaufende Vertrag des 40-Jährigen automatisch um eine weitere Spielzeit bis 30. Juni 2024 verlängert. Selimbegovic ist bereits seit 2006 in mehreren Funktionen im Verein. 2019 trat er die Nachfolge von Achim Beierlorzer als Trainer an und führte die Regensburger stets zum Klassenerhalt.

"Mersad steht für all das, was den SSV Jahn auszeichnet und stark macht, angefangen von unseren Werten bis hin zu unserer Spielidee. Neben seinen hervorragenden fachlichen, methodischen und menschlichen Fähigkeiten hat Mersad in den vergangenen Monaten das Jahn Jahresmotto "Vereint vorangehen" mit enormem persönlichem Engagement vorgelebt und damit auf sowie neben dem Platz entscheidende Impulse gesetzt", lobte Geschäftsführer Philipp Hausner den Jahn-Trainer.

Selimbegovic sagte zu seiner Vertragsverlängerung: "Wenn ich mir vor Augen führe, was in den vergangenen Jahren beim SSV Jahn entstanden ist, dann macht mich das sehr stolz. Teil dieser Entwicklung sein zu dürfen, ist jeden Tag Antrieb für mich, mein Bestes für den SSV Jahn zu geben."

Die Regensburger haben auch in diesem Sommer wichtige Spieler verloren. Dennoch hat es Selimbegovic diesmal auch mit vielen Leihspielern wieder geschafft, die Mannschaft nach einem holprigen Saisonstart zu stabilisieren. Aktuell ist der Jahn sogar Tabellenneunter der 2. Bundesliga.

Auf seinen Kapitän Benedikt Gimber muss Selimbegovic jedoch mehrere Wochen verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich eine Sehnen- und Kapselverletzung in der linken Schulter zugezogen. Gimber hatte sich am Samstag beim 2:1 gegen den SV Sandhausen in einem Zweikampf verletzt und musste ausgewechselt werden.

