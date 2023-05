Shuranov verlässt 1. FC Nürnberg: Wechsel nach Israel

Der Fußball-Zweitligist 1.

FC Nürnberg muss nach Saisonende ohne Angreifer Erik Shuranov planen. Der 21-Jährige wechselt zum israelischen Erstligisten Maccabi Haifa, wie die Franken am Dienstag mitteilten. Er wolle "etwas Neues ausprobieren" und zu "alter und neuer Stärke finden", begründete der deutsche U21-Nationalspieler seine Entscheidung. "Für meine Karriere, davon bin ich überzeugt, ist das der richtige Schritt."

In der laufenden Saison war der gebürtige Bamberger nur Ergänzungsspieler beim "Club", der vor dem letzten Spieltag am Wochenende weiter um den Klassenerhalt bangt. In 15 Liga-Einsätzen erzielte Shuranov einen Treffer. "Eriks Karriere verlief bis vor Kurzem nahezu perfekt, in dieser Saison dann allerdings nicht mehr", äußerte Nürnbergs Trainer und Sportvorstand Dieter Hecking und fügte hinzu: "Deshalb macht ein Ortswechsel für seinen weiteren Werdegang absolut Sinn, um einen Schritt nach vorn machen zu können."

Shuranov trägt seit 13 Jahren das Trikot des FCN und durchlief den Nachwuchsbereich beim "Club". 2021 feierte er sein Startelf-Debüt in der Profimannschaft der Nürnberger. Außerdem war der Offensivmann für die Juniorenteams der ukrainischen und der deutschen Nationalmannschaft aktiv.

(dpa)