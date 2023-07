SpVgg Greuther Fürth mit drittem Sieg in der Vorbereitung

Die SpVgg Greuther Fürth hat im dritten Testspiel der Vorbereitung den dritten Sieg verbucht.

Nach dem 6:0 gegen den FC Herzogenaurach und dem 7:0 gegen den FC Coburg gewann die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger am Montag in Burgoberbach gegen die SpVgg Ansbach mit 5:2 (1:2). Für den Fußball-Zweitligisten trafen Dickson Abiama (3), Dennis Srbeny und Lukas Petkov, nachdem der Regionalligist überraschend mit einer Führung in die Pause gegangen war. Die komplett durchgewechselte Fürther Mannschaft wendete vor allem dank des Abiama-Hattricks aber noch die Partie.

Das Spiel gegen den Partnerverein war der letzte Test in der Region, bevor es am Freitag ins Trainingslager nach Bad Häring (Österreich) geht. Dort bereitet Zorniger sein Team bis zum 16. Juli vor. Die neue Zweitliga-Saison startet am Wochenende 28. bis 30. Juli. Die Franken sind dann Gastgeber für den SC Paderborn.

(dpa)