Treffer: Greuther Fürth spielt 1:1 gegen Eintracht Frankfurt

Die SpVgg Greuther hat Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt ein Remis abgerungen.

Der fränkische Fußball-Zweitligist und der Bundesligist trennten sich in einem Testspiel am Donnerstag 1:1. Das einzige Tor für die Hessen erzielte Lucas Alario (50. Minute). Für den Ausgleich der Spielvereinigung sorgte ausgerechnet Ragnar Ache (54.), der von den Frankfurtern an Fürth ausgeliehen ist.

Nach einer mauen ersten Halbzeit mit wenig offensiven Höhepunkten spielten beide Teams mutiger nach vorne. Glück hatte die Eintracht in der 72. Minute, als der Fürther Julian Green nur den Pfosten traf. Mächtig Eigenwerbung betrieb Fürths Keeper Leon Schaffran, der in der 2. Bundesliga meist Andreas Linde den Vortritt lassen muss.

Nach der Länderspielpause geht es für das Kleeblatt am 2. April beim SC Paderborn weiter. Die von Alex Zorniger trainierte Mannschaft steht nach 25 Spieltagen auf dem elften Tabellenplatz.

(dpa)