Weinzierl bejubelt ersten Sieg als "Club"-Coach

Markus Weinzierl hat seinen ersten Sieg mit dem 1.

FC Nürnberg bejubelt. Eine Woche nach der Heimniederlage gegen Holstein Kiel konnte sich der am Spielfeldrand sehr engagiert coachende Fußball-Lehrer am Samstag über ein hart erkämpftes 1:0 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf freuen. Den Siegtreffer für den "Club" erzielte vor 25.750 Zuschauern Angreifer Kwadwo Duah. Der Schweizer warf sich in der 47. Minute im Strafraum entschlossen in eine Hereingabe von Mittelfeldspieler Jens Castrop, die er mit dem rechten Fuß volley verwandelte.

Im Gegensatz zum 2:3 gegen Kiel brachen die Nürnberger gegen die heimstarke Fortuna nach einer Stunde Spielzeit nicht wieder kräftemäßig ein. Weinzierls Mannschaft agierte vielmehr stabil. "Wir brauchen Ergebnisse. Konsequent verteidigen und vorne effektiver werden", lautete Weinzierls Ansage vor dem Anpfiff bei Sky. Diese wurde umgesetzt. Für die Düsseldorfer war es die erste Heimniederlage seit Januar, damals übrigens auch mit 0:1 gegen Nürnberg.

Die Raute im Mittelfeld mit Lino Tempelmann als Zehner funktionierte bei den Gästen gut. Der dynamische Tempelmann verpasste kurz vor der Pause bei zwei guten Abschlüssen noch knapp das Führungstor. Nach dem Duah-Treffer drängte zwar die Fortuna mit dem eingewechselten Torjäger Rouwen Hennings. Aber die Nürnberger verteidigten leidenschaftlich und konzentriert. Mit 13 Punkten konnte sich der "Club" unten ein wenig absetzen. Die Arbeit von Weinzierl scheint zu greifen.

(dpa)