Weinzierl warnt: Duah und Möller Daehli wackeln

FC Nürnberg reist mit personellen Siegen und Respekt zum schweren Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Bundesliga beim daheim in dieser Saison noch ungeschlagenen Aufstiegsanwärter 1. FC Heidenheim. "Man kennt die Heidenheimer. Sie sind sehr laufstark, sehr zweikampfstark, sehr mannorientiert. Sie können einen Gegner auffressen", sagte Trainer Markus Weinzierl und erinnerte damit am Freitag ans Heimspiel, als die Heidenheimer mit 3:0 gewannen.

Weinzierl war damals noch nicht "Club"-Coach. Und in Heidenheim soll sich ein ähnlicher Nürnberger Untergang am Sonntag (13.30 Uhr) auch nicht wiederholen. Sein Team müsse sich "wehren", forderte Weinzierl, läuferisch präsent sein und die Zweikämpfe gewinnen. Ungewiss ist, ob die angeschlagenen Offensivspieler Mats Möller Daehli und Kwadwo Duah nach Prellungen zur Verfügung stehen werden.

