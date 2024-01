Winterneuzugang Andersson vor Blitz-Debüt für 1. FC Nürnberg

Winterzugang Sebastian Andersson kann zum Rückrundenstart des 1.

FC Nürnberg im Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock am Samstag (13.00 Uhr/Sky) auf sein Debüt für den fränkischen Fußball-Zweitligisten hoffen. "Ich bin froh, dass ich ihn dabei habe", sagte Trainer Cristian Fiel am Freitag. Der schwedische Stürmer werde "auf jeden Fall" im Kader stehen. Ob der 32-jährige Andersson beginnt oder erst auf der Ersatzbank sitzt, ließ der Coach der Nürnberger offen. "Er hat alles mitgemacht, er fühlt sich bereit."

Der zuvor vereinslose Angreifer hatte sich in eineinhalb Wochen als Testspieler für einen stark leistungsbezogenen Vertrag beim FCN vorerst für den Rest der Saison empfohlen. Der ehemalige schwedische Nationalspieler stand in Deutschland bereits beim 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Union Berlin und zuletzt 1. FC Köln unter Vertrag. In Köln wurde er im vergangenen Sommer nicht mehr weiterbeschäftigt. Andersson erzielte in 75 Bundesligaspielen 18 Tore.

(dpa)