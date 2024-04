Zorniger über Torjäger Ache: "Nimm ihm sein Selbstvertrauen"

Vor einer Woche unterlag die SpVgg Greuther Fürth dem Tabellenletzten Osnabrück. Nun gastiert der Vorletzte Kaiserslautern in Franken. Trainer Zorniger warnt vor einem ehemaligen Fürther Stürmer.

Die SpVgg Greuther Fürth muss auch in ihrem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern am Freitag (18.30 Uhr/Sky) auf Luca Itter (Schambein) und Julian Green (Sprunggelenk) verzichten. Wie Trainer Alexander Zorniger am Donnerstag weiter erklärte, stehen aber die zuletzt angeschlagenen Niko Gießelmann und Tim Lemperle wieder zur Verfügung.

Seine Mannschaft gehe "sehr positiv ran an die Aufgabe", verkündete der Coach der Franken, auch wenn "die letzten Wochen nicht so gut gelaufen" seien. Die Fürther haben zuletzt mit 0:2 gegen Schlusslicht VfL Osnabrück verloren, seit fünf Spielen sind sie sieglos.

Zorniger warnte seine Spieler vor der Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel, die Tabellenvorletzter ist. Kaiserslautern werde "sehr sehr kompakt" stehen und versuchen, schnell umzuschalten. In der Spitze steht mit dem ehemaligen Fürther Ragnar Ache ein echter Torjäger. "Er hat einen guten Lauf", lobte Zorniger den kopfballstarken Stürmer, der in 21 Partien schon 15 Mal getroffen hat. "Sein Selbstvertrauen ist groß. Das ist sicher der Ansatz: Nimm ihm sein Selbstvertrauen."

(dpa)