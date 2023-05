Zweitligist Regensburg stellt Trainer Selimbegovic frei

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg hat sich von Trainer Mersad Selimbegovic getrennt.

Das teilte der Tabellenvorletzte am Dienstag mit. Die Regensburger reagierten damit drei Spieltage vor dem Saisonende auf die sportliche Krise.

In der Rückrunde holte der Jahn lediglich neun Punkte und damit so wenige Zähler wie keine andere Mannschaft. Inzwischen haben die Oberpfälzer zwei Zähler Rückstand auf den Relegationsrang. Sechs Punkte fehlen auf einen Nichtabstiegsplatz. Der Club wird sich nach eigenen Angaben "unmittelbar" mit der "Neubesetzung der Position" befassen.

Der 41 Jahre alte Selimbegovic war seit 2006 für den Jahn aktiv - erst als Spieler, dann in verschiedenen Funktionen als Trainer. In den vergangenen Jahren schaffte er mit den Regensburgern als Cheftrainer dreimal den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga.

Die Trennung sei bedauerlich, der Club müsse aber "im Kampf um den Klassenerhalt einen neuen Reiz setzen", äußerte Aufsichtsratschef Hans Rothammer. "Die Freistellung von Mersad fällt uns alles andere als leicht, weil wir ihn sowohl fachlich als auch menschlich enorm schätzen."

(dpa)