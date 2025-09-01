Icon Menü
2. Fußball-Bundesliga: 1. FC Nürnberg regelt Jander-Nachfolge: Markhiev kommt

2. Fußball-Bundesliga

1. FC Nürnberg regelt Jander-Nachfolge: Markhiev kommt

Der 1. FC Nürnberg holt Adam Markhiev von Aris Limassol. Finnlands U-Nationalspieler gilt als Nachfolger von Caspar Jander.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Hat einen weiteren Profi verpflichtet: Joti Chatzialexiou.
    Hat einen weiteren Profi verpflichtet: Joti Chatzialexiou. Foto: Daniel Karmann/dpa

    Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat kurz vor dem Ende der Wechselfrist einen weiteren Mittelfeldspieler verpflichtet. Vom zypriotischen Club Aris Limassol wechselt der 23 Jahre alte Adam Markhiev nach Franken, wie die Nürnberger mitteilten. Der finnische U-Nationalspieler soll die Nachfolge von Caspar Jander antreten, der zum FC Southampton transferiert worden war.

    «Adam war in unserer Scoutingabteilung einer unserer Favoriten für die Nachfolge von Caspar Jander», sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou laut Mitteilung. «Er ist ein technisch versierter Spieler, der sich durch seine Spielintelligenz auszeichnet. Insbesondere dann, wenn es darum geht, unter Druck immer wieder gute Lösungen mit dem Ball zu finden.»

    Die Nürnberger warten als Tabellenletzter in der Liga weiter auf einen Sieg. Auch im DFB-Pokal verpasste der «Club» beim Erstrunden-Aus beim Regionalligisten FV Illertissen ein Erfolgserlebnis.

