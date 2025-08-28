«Geht nur um den Club»: Nürnberg-Coach Klose weist Druck ab

Nach dem verpatzten Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga will Miroslav Klose mit dem 1. FC Nürnberg die Trendwende einleiten. Im Mittelpunkt sieht sich der Trainer vor dem Heimspiel gegen den SC Paderborn am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) jedoch nicht. «Es geht nur um den Club, nicht um meine Person», sagte der 47-Jährige.

Als einziger Zweitligist ist der FCN vor dem 4. Spieltag noch ohne Punkt. Daran, «dass wir gemeinsam das Ruder herumreißen», trage er als Trainer zwar einen großen Anteil, so Klose. Seine Aufgabe sei es, mit den Spielern zu sprechen - entscheidend sei am Ende aber, «was da rauskommt». Klose zeigte sich gelassen darüber, dass das gelingen wird: «Deswegen sitze ich so, wie ich hier sitze.»

Klose fordert Reaktion: «Spieler, die dann vorneweg marschieren»

Von seinen Spielern will Klose gegen Paderborn mehr Intensität und Körpersprache sehen. Bei der 1:2-Niederlage gegen Preußen Münster hatte sich die Mannschaft erst in der zweiten Hälfte zwingender präsentiert. «Das haben wir auch intern sehr, sehr klar angesprochen», sagte Klose. «Da brauchen wir Spieler, die dann vorneweg marschieren.»

Personell muss der FCN kurzfristig auf Caspar Jandar verzichten. Der Mittelfeldspieler steht kurz vor dem Wechsel nach England zum FC Southampton, wie Klose bestätigte. Im Kader gebe es aber «genug Spieler, die in diese Rolle schlüpfen können». Auch der erst am Mittwoch aus Hoffenheim verpflichtete Finn Ole Becker sei am Freitag bereits eine Option.

Mit Hindolo Mustapha fehlt der zweite Neuzugang der Woche dagegen vorerst. Der Offensivspieler ist angeschlagen und soll in der nächsten Woche ins Training einsteigen.