Greuther Fürth leiht Offensiv-Talent Motika aus

Die SpVgg Greuther Fürth leiht Nemanja Motika vom slowenischen Fußball-Erstligisten NK Olimpija aus. Der fränkische Zweitligist hat sich zudem eine Kaufoption für den 21 Jahre alten Offensivspieler gesichert, wie er kurz vor dem Punktspiel beim SSV Jahn Regensburg am letzten Tag der Sommer-Transferperiode mitteilte.

Motika verbrachte seine Jugend zunächst in Berlin bei Hertha BSC, bevor er an den FC Bayern Campus wechselte. Er kam auch mal bei den Münchner Profis in Testspielen zum Einsatz. Über Roter Stern Belgrad wechselte der Serbe schließlich zu NK Olimpija. Mit Roter Stern holte er in seinem ersten Jahr das Double aus Meisterschaft und nationalem Pokal.

«Für sein Alter bringt Nemanja schon sehr viel mit. Wir finden diesen Mix aus jungem, hungrigem Spieler und seiner Erfahrung sehr spannend und erwarten von ihm, dass er genau das einbringt», äußert Fürths Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi. Trainer Alexander Zorniger traut dem jungen Neuzugang zu, «dass er uns sofort weiterhelfen kann».