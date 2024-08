Greuther Fürth verpflichtet Bansé aus Lüttich

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat Mittelfeldspieler Sacha Bansé verpflichtet. Der 23 Jahre alte Nationalspieler aus Burkina Faso kommt vom belgischen Erstligisten Standard Lüttich nach Franken und unterschrieb Vereinsangaben zufolge einen «langfristigen» Vertrag.

«Wir hatten Sacha schon länger im Blick. Er hat uns in den Gesprächen signalisiert, dass er Lust auf diesen gemeinsamen Weg hier in Fürth hat», sagte Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi. «Mit ihm konnten wir die noch offene Planstelle im defensiven Mittelfeld besetzen, was uns nochmal weiterhelfen wird.»

Der Profis selbst äußerte, er freue sich auf die 2. Liga, die sehr «sehr attraktiv» sei. «Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht und mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Für mich ist es jetzt wichtig, mich schnell einzuleben und mich an die intensive Spielweise zu gewöhnen», sagte Bansé.