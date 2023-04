Nürnberg gegen Fortuna unter Druck - Retter Duman fehlt

Nürnberg gegen Düsseldorf - da war doch was! Im DFB-Pokal besiegte der "Club" die Fortuna im Elfmeterkrimi. Der Matchwinner von damals fehlt diesmal.

Fortuna Düsseldorf ist so etwas wie der Lieblingsgegner des 1. FC Nürnberg in dieser Saison. Erst der Auswärtssieg in der Liga im Herbst, dann das dramatische Achtelfinale im DFB-Pokal Anfang Februar mit dem glücklicheren Ende im Elfmeterschießen für den "Club". Die Fortuna hat mit den abstiegsbedrohten Franken somit noch eine Rechnung offen - das weiß auch Nürnbergs Trainer Dieter Hecking.

"Bislang haben sie uns in der Saison noch nicht geschlagen. Das wurmt sie ein wenig. Es ist ja immer so im Sport, dass man so ein bisschen Revanchegelüste hat", sagte Hecking vor dem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Auf den Matchwinner aus dem Pokalspiel muss Hecking dieses Mal verzichten. Taylan Duman, der erst in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte und dann auch noch im Elfmeterschießen verwandelte, fehlt wegen muskulärer Probleme. Der Mittelfeldspieler reiht sich damit in eine lange Liste mit Jan Gyamerah (Syndesmosebandriss), Fabian Nürnberger (Muskelfaserriss), Christoph Daferner (Gehirnerschütterung), Florian Hübner (Probleme mit den Adduktoren) und Jens Castrop (Rot-Sperre) ein.

Wenn Spieler nicht zur Verfügung stehen, nehme das immer Einfluss, merkte Hecking an. Trotzdem sieht der 58-Jährige die Ausfälle nicht so negativ. Es gebe immer noch Alternativen: "Jeder der Jungs hat immer den Anspruch, spielen zu wollen."

Der Druck auf den "Club" nach dem enttäuschenden 1:2 bei Holstein Kiel ist groß. Drei Punkte beträgt der Vorsprung nur auf den Relegationsplatz, den derzeit der SSV Jahn Regensburg belegt. Die Spieler wissen um die Situation, stellte Hecking klar. "Natürlich machen die sich einen Kopf."

Immerhin: Die Lizenz für die kommende Saison in der 2. Bundesliga hat der "Club" erhalten - allerdings unter Auflagen. "Dass wir Auflagen bekommen würden, war mir klar", sagte der FCN-Coach. "Das war in den letzten Jahren kompliziert. Das ist dieses Jahr kompliziert und das wird auch nächstes Jahr kompliziert bleiben, weil der "Club" ist eben nicht auf Rosen gebettet." Es fühle sich nie gut an, Auflagen zu erhalten, merkte Hecking an. Details nannte er nicht. "Jetzt werden wir alles dafür tun, dass diese Auflagen von uns erfüllt werden. Da bin ich aber positiv gestimmt, dass wir das hinbekommen."

(dpa)