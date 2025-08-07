Itter meldet sich in Fürth für «interessante Aufgabe» zurück

Luca Itter steht bei der SpVgg Greuther Fürth nach längerer Krankheitspause vor der Rückkehr ins Aufgebot. Der 26-Jährige trainiere wieder voll mit, sei aber noch nicht wieder bei 100 Prozent. «Er steht auf jeden Fall im Kader», sagte Trainer Thomas Kleine, der seinem Schützling eine «sehr, sehr gute Trainingswoche» attestierte. In der Vorsaison absolvierte Itter 30 Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga für die Franken.

Im Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig am Samstag (13.00 Uhr/Sky) werden Lukas Reich, Sacha Bansé, Marco John, Aaron Keller sowie Timo Schlieck weiter fehlen. Aber auch mit diesen Spielern rechnet Kleine in ein «paar Tagen oder ein paar Wochen».

Den Auftakt hatte Fürth gegen Dynamo Dresden siegreich gestaltet (3:2). Nun warte laut Kleine eine «sehr, sehr interessante Aufgabe». Die Niedersachsen gewannen am ersten Spieltag in Unterzahl mit 1:0 in Magdeburg. «Dieses Spiel hat die Klasse von Braunschweig gezeigt. Sie haben defensiv sehr gut gearbeitet», so Kleine. Von seiner Mannschaft erwartet der Coach weniger leichte Ballverluste und klarere Abläufe, «um den Gegner situativ mit dem Ball zu bestimmen».

