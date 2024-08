Klose vor Auftakt mit Nürnberg: «Es kribbelt wirklich»

Endlich geht es für Miroslav Klose und den 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga los. «Ja, es kribbelt, es kribbelt wirklich», räumte der Weltmeister von 2014 vor seinem ersten Spiel als Trainer in Deutschlands zweiter Klasse beim Karlsruher SC ein. «Ich bin wirklich froh, dass es losgeht. Die Vorfreude in der Mannschaft ist zu spüren und greifbar.»

39 Tage seit dem ersten öffentlichen Training unter dem einstigen Stürmerstar des FC Bayern München sind mit dem Anpfiff am Samstag (13.00 Uhr/Sky) vorüber. Und dann will der 46-Jährige mit seiner neuen Mannschaft in einem anspruchsvollen Umfeld erfolgreiche Arbeit abliefern. «So eine Grauzone gibt es nicht, da gibt es nur Weiß und Schwarz», meinte der WM-Rekordtorschütze über die fordernde Haltung rund um den Traditionsverein.

Klose zeigte sich aber sehr relaxt vor dem Auftakt. «Total entspannt, es kommt vieles auf uns zu, das wissen wir», sagte der ehemalige Nationalspieler, der seit seinem Aus beim österreichischen Erstligisten SCR Altach im März 2023 ohne Job gewesen war. «Meine arbeitslose Zeit habe ich auch genutzt, um mir Livespiele anzuschauen. Deswegen fühle ich mich gut vorbereitet», versicherte er.