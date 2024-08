Klose vor Schalke-Heimspiel: «Punkte hier behalten»

Miroslav Klose hofft mit dem 1. FC Nürnberg im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 auf seinen Premierensieg in der 2. Fußball-Bundesliga. Der letzte Pflichtspielsieg der Franken gegen die Königsblauen datiert allerdings aus dem März 2013, als sie in der ersten Liga zu Hause mit 3:0 gewannen. «Ich finde es fantastisch, dass es so eine Fan-Freundschaft gibt», sagte der ehemalige Nationalstürmer Klose vor dem Auftritt am Samstag (13.00 Uhr/Sky). «Wir wollen die Punkte irgendwann einmal hier behalten.»

Die Nürnberger haben ihren Auftakt vor einer Woche trotz einer 2:0-Führung mit 2:3 beim Karlsruher SC verpatzt. Schalke wiederum siegte mit 5:1 gegen Eintracht Braunschweig. «Wir werden Schalke auch weiter unterstützen», sagte Klose mit Blick auf die Fan-Freundschaft zwischen beiden Vereinen, «aber vielleicht erst nächste Woche».

Klose muss gegen die Schalker auf Stürmer Janni Serra, Offensivspieler Benjamin Goller und Außenverteidiger Tim Handwerker verzichten.