Nach Torwart-Kritik: Fürth will weitere Punkte holen

Nach der Aufregung um seine heftige Torwart-Kritik will Alexander Zorniger mit der SpVgg Greuther Fürth schnell wieder den Blick aufs Sportliche richten. Im Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei Jahn Regensburg möchte der Trainer mit seinem Team in der 2. Fußball-Bundesliga weiter ungeschlagen bleiben. «Wir hauen jetzt noch mal alles rein und wollen den bisher guten Start vergolden», sagte der 56-Jährige am Mittwoch. Aus den ersten drei Spielen haben die Fürther bislang fünf Punkte geholt. «Wir haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, Punkte zu holen», sagte Zorniger.

Nach dem 1:1 zuletzt beim SC Paderborn hatte es Aufregung um seine scharfe TV-Kritik an Torwart Nahuel Noll gegeben. Dafür entschuldigte sich Zorniger einen Tag später in einem Vereinsvideo. Auch bei Noll und der Mannschaft habe er sich entschuldigt, sagte Zorniger. Nun soll der Fokus vor der Länderspielpause wieder voll dem Sportlichen gelten.