2. Fußball-Bundesliga: Nürnberg holt Paderborn-Stürmer Grimaldi

2. Fußball-Bundesliga

Nürnberg holt Paderborn-Stürmer Grimaldi

Der 1. FC Nürnberg baut sein Team weiter um. Ein neuer Stürmer kommt von einem Ligakonkurrenten.
Von dpa
    Angreifer Grimaldi kommt nach Nürnberg.
    Angreifer Grimaldi kommt nach Nürnberg. Foto: David Inderlied/dpa

    Angreifer Adriano Grimaldi wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga vom SC Paderborn zum 1. FC Nürnberg. Damit reagieren die Franken auf den Fehlstart in die neue Saison.

    «Er bringt viel Erfahrung mit, die unserer Mannschaft guttun wird. Adriano hat seine Qualitäten bereits mehrfach unter Beweis gestellt, ist physisch sehr robust und weiß, wo das Tor steht. Zudem wird er unseren jungen und talentierten Offensivspielern Orientierung bieten und auch in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle einnehmen», sagte Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

    Die Nürnberger warten als Tabellenletzter in der Liga weiter auf einen Sieg. Auch im DFB-Pokal verpasste der «Club» beim Erstrunden-Aus beim Regionalligisten FV Illertissen ein Erfolgserlebnis.

