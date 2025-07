Nürnberg verpflichtet Defensivspieler Lotschoschwili

Der 1. FC Nürnberg hat für die Defensive den georgischen Nationalspieler Luka Lotschoschwili verpflichtet. Der 27 Jahre alte Innenverteidiger kommt vom italienischen Zweitligisten US Cremonese. Angaben zu Vertragsdetails machten die Franken nicht. Zuletzt war Lotschoschwili auf Leihbasis bei US Salernitana in der italienischen Serie B aktiv.

«Mit seiner Erfahrung, seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Physis ist er ein absoluter Gewinn für unsere Mannschaft, er wird sowohl auf als auch neben dem Platz mit seiner Mentalität vorangehen», sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou über den 1,92 Meter großen Linksfuß.

«Ich bin glücklich darüber, bei solch einem Traditionsverein wie dem 1. FC Nürnberg sein zu dürfen. Ich freue mich auf die neue Saison mit der Mannschaft, bin voller Motivation und Tatendrang und möchte innerhalb des jungen Teams Verantwortung übernehmen», sagte Lotschoschwili.