2. Fußball-Bundesliga: Nürnbergs Koudossou fällt mit Knöchelverletzung lange aus

2. Fußball-Bundesliga

Nürnbergs Koudossou fällt mit Knöchelverletzung lange aus

Er kam im Sommer aus Augsburg und war in Nürnberg zuletzt gesetzt. Nun aber gibt es eine bittere Diagnose für Abwehrspieler Koudossou.
Von dpa
    •
    •
    •
    Nürnbergs Leihgabe Henri Koudossou muss nach einem Trainingsunfall lange pausieren. (Archivfoto)
    Nürnbergs Leihgabe Henri Koudossou muss nach einem Trainingsunfall lange pausieren. (Archivfoto) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Der 1. FC Nürnberg muss lange auf Henri Koudossou verzichten. Der vom FC Augsburg ausgeliehene Abwehrspieler erlitt schon am Dienstag im Training bei einem Zweikampf eine schwere Bänderverletzung im Sprunggelenk. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte, muss der 26-Jährige operiert werden. Er werde «für längere Zeit» ausfallen, hieß es. Eine genauere Prognose über die Dauer der Zwangspause gab der Club nicht ab.

    Der gebürtige Münchner steht seit 2020 in Augsburg unter Vertrag. Nürnberg ist in der Phase aber bereits seine dritte Leih-Station. Im Team von Trainer Miroslav Klose war er zuletzt als Rechtsverteidiger gesetzt. Die Franken spielen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) daheim gegen Hertha BSC.

