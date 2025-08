Nur der Auftakt zählt: Fürth empfängt Dresden

Ein erfolgreicher Auftakt ist für Trainer Thomas Kleine vom Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth von größerer Bedeutung als die Formulierung eines konkreten Saisonziels. «Für uns ist es wichtig, und das haben wir auch der Mannschaft so gesagt, dass wir alles in das Spiel legen werden», sagte der 47-Jährige vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Aufsteiger Dynamo Dresden. «Wir konzentrieren uns wirklich ganz auf den Gegner, ganz auf uns.»

Erst in der Länderspielpause Anfang September «kann man dann gucken, wo geht der Weg hin», sagte Kleine, der auf die verletzten Lukas Reich, Sacha Bansé, Aaron Keller, Marco John und Timo Schlieck verzichten muss.

Zuversicht nach Vorbereitung

Die Vorbereitung verlief aus Sicht des «Kleeblatts», das die Vorsaison als Tabellen-13. abgeschlossen hatte, über weite Strecken positiv. «Wir haben uns Stück für Stück verbessert und haben uns als Einheit präsentiert», sagte Kleine, der Zuversicht ausstrahlt. «Die Stimmung ist positiv, das nehmen wir schon wahr, und dieses Gefühl wollen wir mitnehmen.»

Dresden sei ein Gegner, der «unglaubliche Wucht mitbringt», so Kleine. «Sie sind sehr souverän aufgestiegen, sind sehr eingespielt und haben einen fußballerisch guten Ansatz.»