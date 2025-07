SpVgg Greuther Fürth bezieht Trainingslager in Österreich

Die SpVgg Greuther Fürth hat ihr Trainingslager in Bad Häring in Tirol bezogen. Bis zum Sonntag bereitet Trainer Thomas Kleine seine Mannschaft in Österreich weiter auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga vor.

Nach fünf Trainingstagen steht am Samstag ein Doppelspieltag auf dem Programm. Zuerst findet um 13 Uhr ein Test gegen Drittligist SV Waldhof Mannheim statt. Um 17 Uhr wartet dann der englische Drittligist Huddersfield Town FC im zweiten Testspiel des Tages auf das Kleeblatt. Beide Partien werden in Kössen ausgetragen.

Die neue Zweitliga-Saison beginnt für die Fürther am 3. August. Dann sind die Franken Gastgeber für Aufsteiger Dynamo Dresden.