Fürth dreht Spiel und gewinnt Test gegen Ingolstadt

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat mit einer Energieleistung das Spiel gedreht und das Testspiel gegen den FC Ingolstadt mit 4:2 (3:2) gewonnen. Der Drittligist ging im Franken-Duell am Trainingszentrum in Fürth unter Ausschluss der Öffentlichkeit dank des Doppelpacks von Marcel Costly (4. Minute/14.) in Führung. Doch die Schanzer konnten diese nicht halten. Noch vor dem Wechsel drehten Neuzugang Felix Higl (25.), Julian Green (35.) und Philipp Ziereis (41.) die Partie. In Halbzeit zwei war es erneut Higl (50.), der für die Kleeblätter traf.

Auch für die Elf von Trainerin Sabrina Wittmann war es das dritte Testspiel der aktuellen Sommervorbereitung. Zudem war die Partie gegen die Spielvereinigung der letzte Test, bevor es für die Schanzer ins Trainingslager nach Südtirol geht.