1. FC Nürnberg auf einmal oben dran: "Absolut verrückt"

Der 1. FC Nürnberg hat mit zwei Siegen am Stück den Stimmungsumschwung geschafft. Von der eigenen Spielidee will der "Club"-Coach gegen den Tabellenführer aus St. Pauli nicht abkehren.

Der 1. FC Nürnberg will sich im Heimspiel gegen Spitzenreiter FC St. Pauli am Samstag (13.00 Uhr/Sky) kein Beispiel am FC Schalke 04 nehmen. Die "Königsblauen" waren vor zwei Wochen beim 3:1 in der 2. Fußball-Bundesliga gegen die Hamburger mit einer Manndeckung über den gesamten Platz erfolgreich gewesen. "Das werde ich nicht tun. Es ist nicht unser Gedanke, den Gegner über den ganzen Platz zu verfolgen", sagte Nürnbergs Trainer Cristian Fiel. "Das Ergebnis würde ich aber gerne mitnehmen."

Die Nürnberger liegen nach zwei Siegen nacheinander plötzlich nur noch fünf Punkte hinter Relegationsrang drei. "Absolut verrückt" sei das, meinte Fiel am Freitag. "Ich erinnere mich, dass der Blick vor ein paar Wochen noch auf jeden Fall nach unten gerichtet werden musste, weil wir in einem schlechten Fahrwasser waren." Nun stehen die Franken kurz davor, das Minimalziel von 40 Punkten weit vor Saisonende zu erreichen.

(dpa)